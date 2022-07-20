СМИ: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" утилизируют

Самая большая в мире стратегическая подлодка "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России, её направят на утилизацию.

Имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая заложена в 2021 году на "Севмаше", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта.

В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день эта АПЛ является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тыс. т.