20 Июля 2022
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Экономика В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

СМИ: ФАС просит о дополнительных полномочиях для борьбы с ростом цен

Федеральная антимонопольная комиссия (ФАС) предложила ужесточить контроль над ценами.

В случаях "необоснованного" их роста "просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. Де-факто это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях ограничительных мер со стоны Запада и ухода с рынков иностранных поставщиков.

Ожидается, что основанием для решения службы станет заключение Минэкономики об обоснованности роста цен — в министерстве, однако, не детализировали критерии такой оценки. Эксперты отмечают наличие коллизий в проекте и предупреждают о рисках избыточного вмешательства государства в ценовую политику компаний, сообщает Коммерсант.

В июне Банк России снизил прогноз инфляции в 2022 году до 14-17%, в то время как ранее предполагал 18-23%. В целом инфляция замедляется, и во втором полугодии, при наблюдающейся динамике, должна составить 3-5% против более чем 11% в первом полугодии. Но продукты подорожали больше - в среднем на 15% по тем позициям, которые отслеживает Росстат.

Теги: ФАС, инфляция, цены



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