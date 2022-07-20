Apple продолжает завозить смартфоны в Россию

Американская корпорация Apple, объявившая о прекращении поставок устройств в Россию, на самом деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств.

Об этом сообщил собеседник "Известий", близкий к компании-партнеру корпорации, и собеседник в организации, которая сотрудничает с несколькими производителями электроники.

Ввоз техники вендором подтвердили и в одном из работающих с ним сервисных центров. Как говорят участники рынка, на прилавки эта техника не попадет — она предназначена для обмена сломавшихся и стоящих на гарантии производителя смартфонов и компьютеров.

Как считают эксперты, очевидно, Apple не рассматривает полный уход с российского рынка, поэтому и не прекращает поддержку своей электроники.

Напомним, ранее о начале тестовых закупок товаров в рамках параллельного импорта открыто заявила компания "М.Видео". Какая именно продукция завозится, не уточняется. При этом известно, что торговая сеть не приобретает продукцию Apple.