СМИ: в России могут заморозить транспортный налог

В России могут ввести мораторий на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля.

Речь идёт о двух-трех годах. Министерство промышленности и торговли поддержало данную инициативу Госдумы, говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова парламентарию Виталию Милонову.

Транспортный налог зависит от мощности двигателя, он может доходить до 75 тыс. руб. в год. Как считают эксперты, мера должна поддержать российский автопром.

Как считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, существующую концепцию транспортного налога стоит пересмотреть. "Речь идет о том, что платить сбор в казну должны те, кто изнашивает транспортное полотно, а не те, кто только что купил авто. Поэтому транспортный налог, к примеру, можно было бы включить в стоимость бензина", — заявил парламентарий.

Мантуров напомнил, что Минпромторг уже заявил о программе стимуляции спроса на транспортные средства с общим бюджетом в 20,7 млрд рублей. Речь идет о льготном автокредитовании: россияне смогут получить скидку в 20% от стоимости машины, которую будут субсидировать из российского бюджета.

Для Дальневосточного федерального округа она составит 25%, что позволит компенсировать стоимость доставки из европейской части страны.

В программе участвуют все модели "УАЗ", Lada, "ГАЗ", цена которых не превышает 2 млн руб. Скидка в 35% будет актуальна и для электромобилей Evolute, которые производят на липецком заводе "Моторинвест", сообщают "Известия".