20 Июля 2022
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Коллаж, Лукашенко, самолет Ryanair (2021) | Фото: Накануне.RU

ИКАО: данные о бомбе на борту Ryanair были ложными

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выяснил, что информация о бомбе на борту севшего в Минске лайнера авиакомпании Ryanair была заведомо ложной и была передана летному экипажу по указанию властей Белоруссии.

Об этом следует из обнародованного доклада организации. "Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии", - говорится в документе.

Также отмечается, что "ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афин, так и впоследствии после многочисленных осмотров самолета в Белоруссии и Литве.

Таким образом, ИКАО пришла к выводу, что угроза взрыва бомбы "была заведомо ложной", что поставило под угрозу безопасность борта.

Ранее США выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году.

Как сообщает американский Минюст, белорусские официальные лица "сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске".

Теги: ИКАО, Ryanair, Белоруссия



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Ранее 21.01.2022 10:19 Мск США предъявили обвинения четырем белорусам в связи с посадкой самолета Ryanair


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