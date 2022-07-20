Путин предложил ЕС запустить "Северный поток -2"

Российский президент Владимир Путин предложил для разрешения энергетического кризиса в Европе запустить российский трубопровод "Северный поток-2".

Об этом глава государства заявил по итогам рабочего визита в Иран. "У нас есть еще один готовый маршрут — «Северный поток-2». Его можно запустить", — сказал российский лидер.

По его словам, данная тема поднималась в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом. Путин указал, что "Газпром" уже зарезервировал мощности и "они не могут бесконечно висеть в воздухе". Канцлер ответил, что есть "вопросы поважнее" и сейчас "не к месту" этим заниматься.

Тогда президент России предупредил Шольца, что половина объема газа будет направлена на внутренние нужды. "И «Газпром» <...> это уже сделал, поэтому если мы даже завтра запустим «Северный поток-2», это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть", — отметил президент.

Напомним, правительство Германии хотело бы национализировать часть газопровода "Северный поток-2". Идея состоит в том, чтобы "отрезать" часть ветки, подключить ее к плавучему терминалу СПГ и перекачивать газ на юг страны. Участок, о котором идет речь, уже интегрирован в газотранспортную систему ФРГ.