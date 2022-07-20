"Газпром" и иранская NIOC договорились о сотрудничестве

Компания "Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) из Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере.

Об этом сообщила российская монополия. Подписи под документами поставили зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр.

Меморандум предполагает анализ возможностей взаимодействия в разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений Ирана. По оценке Тегерана, объем инвестиций может достичь $40 млрд, сообщают "Ведомости".

Напомним, иранский коммерческий банк "Банк Мелли Иран" подписал меморандум о намерениях сотрудничества со Сбербанком. Известно, что он направлен на развитие сотрудничества в банковской и торговой сферах.