20 Июля 2022
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Политика За рубежом
северный поток (2016) | Фото: gazprom.ru

Путин не исключил сокращение прокачки по "Северному потоку"

Компания "Газпром" в конце июля остановит еще один агрегат на компрессорной станции "Портовая" для ремонта.

Об этом по итогам рабочего визита в Иран заявил президент России Владимир Путин. По его словам, если из Канады не вернут отремонтированную турбину для российского газопровода, прокачка по нему сократится еще до 30 млн куб. м газа в сутки. "А где мы возьмем отремонтированную? Совершенно непонятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, что Siemens подтвердил", — сказал глава государства.

По словам Путина, в настоящее время работают две турбины, которые качают около 60 млн куб. м в сутки. Российский лидер также заявил, что "Газпром" до сих пор не получил официальных документов, касающихся возврата турбины в Россию.

Как сообщалось ранее, на газопроводе "Северный поток" началась подготовка к возобновлению работы. По плану прокачка газа в Европу должна возобновиться после плановых профилактических и ремонтных работ 21 июля.

В середине июля "Газпром" сообщил о снижении объемов газа, поставляемых в Европу. Причиной стали неисправности на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.

Теги: Путин, газ, Северный поток



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