В Подмосковье произошло массовое отравление детей

Массовое отравление детей произошло в доме отдыха МГУ в подмосковном Красновидове.

Пострадали восемь детей от 10 до 11 лет. Первый ребёнок обратился за помощью вечером 19 июля. Он пожаловался на боль в животе и на рвотные позывы.

Вскоре симптомы проявились у остальных. В настоящее время на месте работают медики. Причина отравления выясняется, сообщает Telegram-канал MASH.

Ранее в детском лагере, расположенном в Промышленновском муниципальном округе, отравились дети.