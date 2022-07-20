Хаменеи: В НАТО могли начать войну с РФ под предлогом Крыма

Североатлантический альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановили на Украине.

Об этом заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство IRNA.

"Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма", - заявил он.

Хаменеи отметил, что одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, которые не хотят видеть Россию сильной и сегодня. Духовный лидер Ирана назвал американцев "сильными и хитрыми" и призвал к бдительности "в связи с обманными действиями Запада".