Как сбываются дворовые мечты: "Марафон благоустройства" в столице Самотлора

Сразу десять дворов многоквартирных домов будут благоустроены в Нижневартовске этим летом. С 31 января по 28 февраля текущего года проходил отбор заявок для предоставления субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

По итогам конкурса и был сформирован внушительный перечень. Предварительно специалисты управляющих компаний совместно с жителями проводили большую подготовительную работу для участия в марафоне благоустройства. Ведь прежде, чем подать заявку на конкурсный отбор, необходимо создать проект, получить оценку экспертов и соответствовать ряду критериев. Например, собственники должны быть готовы соблюдать платежную дисциплину.

А затем планируемые мероприятия по благоустройству дворовых территорий городские власти обсуждали с собственниками помещений в многоквартирных домах, с уполномоченными представителями собственников согласовывали схемы выполнения работ и дефектные ведомости. И вот, когда "зимняя" предварительная работа позади, в Нижневартовске развернули фронт работ в рамках "Марафона благоустройства". В бюджете города для предоставления субсидии на благоустройство дворовых территорий на 2022 год запланированы денежные средства в размере 67 млн рублей.

И.О. заместителя директора департамента ЖКХ Владимир Сушков рассказал Накануне.RU о планах благоустройства, которое осуществят в 2022 году в Нижневартовске: "Запланировано благоустройство 10 многоквартирных домов, то есть, восемь придомовых территорий. Работы уже идут полным ходом по адресам Ленина, 9/3, Жукова, 2 и 2б. Это один двор. Идут демонтажные работы – расчистка территории под бордюры и тротуары. По адресу Мира,76 осталось благоустроить детскую игровую площадку. Другой объект – Жукова, 6, 6а, 6б,6в и 8, 8а, 8б. Здесь недавно заключили контракт с подрядчиком".

Благоустройство дворов – это процесс, который жители каждый день видят лично. Понятно, что крайне важно выстроить конструктивный диалог с жильцами - собственниками.

Владимир Сушков отмечает, что в целом инициатива вартовчан городскими властями не только одобряется, но и поддерживается. Есть в организации благоустройства и свои особенности. "Горожане должны проголосовать за те или иные работы. Чаще всего связь с жителями идёт через управляющую компанию. Когда решение принято, надо определить источники финансирования. Минимальный порог участия жителей – 5% от стоимости работ, остальное платит город. Чем больше жители готовы выделить, тем, конечно, выше шанс попасть в программу благоустройства", - отмечает Владимир Сушков.

Дальше процесс переходит в документальную фазу - составляют документацию по благоустройству, в которой фиксируется, что именно хотят видеть жители – площадку ли, парковку ли, что-то другое. И затем на основании этих бумаг управляющая компания формирует проект и подаёт заявку в администрацию Нижневартовска на участие.

Как «Марафон благоустройства» преображает городские дворы Нижневартовска накануне глава города Дмитрий Кощенко проверил лично. Он провел выездное совещание и оценил ход работ в 4 микрорайоне (ул. Маршала Жукова, 2, 2б и ул. Ленина, д. 9/3). Здесь ведутся демонтажные работы, устанавливаются бордюры, идёт подготовка территории для установки детской площадки.

А придомовая территория в 14 микрорайоне (улица Мира, 76) уже стала реализованной практикой взаимодействия жителей и властей города и округа. Благодаря двум проектам - «Марафону благоустройства» и инициативному бюджетированию - здесь рождается современная площадка с детским городком.

«Приятно смотреть на ухоженную территорию. Нам очень хотелось, чтобы у дома была зеленая зона и парковочные места, которые были необходимы. Мы долго – три года – шли к "Марафону". Первый раз подавали заявку в 2020 году. Много кто из руководителей помогал. Например, директор УК №1, депутат думы Югры Сергей Великий. Думаю, что только на третий год удалось попасть потому, что весомым оказался фактор комплексности подхода. Попадание в "Марафон" для нашего дома очень значимо. Спасибо мэру нынешнему Дмитрию Кощенко", - рассказала Накануне.RU инициатор проекта по благоустройству, глава совета многоквартирного дома № 76 по улице Мира Олеся Вихляева.

Некогда непрезентабельная территория сейчас обретает совершенно иной вид. Кстати, эта дворовая локация стала одним из шести объектов, вошедших в программу инициативного бюджетирования в Нижневартовске. А часть работ по ремонту проходит как раз в рамках «Марафона благоустройства», который стартовал в столице Самотлора в 2017 году.

«Это один из важнейших для горожан проектов, - отмечает глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко, - В свое время губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова дала ему старт. За 5 лет у нас уже благоустроено 117 дворовых территорий. Марафон хорошо оценивают жители, потому что виден комплексный результат. В 2021 году были благоустроены территории, прилегающие к 10 многоквартирным домам. В 2022 преобразим еще 10 дворовых территорий».

За время реализации муниципальной программы "Развитие жилищно–коммунального хозяйства города Нижневартовска" (с 2017 по 2021 годы), как рассказал Накануне.RU заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Сергей Сериков, благоустроены территории, прилегающие к 142 многоквартирным домам, в которых проживает 31,6 тысяча человек.

Стоимость работ составила около 445 млн рублей. Из них 423 млн рублей – средства бюджета города, 22 млн рублей – средства собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках "Марафона благоустройства" приведены в нормативное состояние около 97 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов, оборудовано около 31 тысячи квадратных метров мест стоянки автотранспортных средств, в том числе оборудованы "экопарковки", увеличена ширина тротуаров до 1,2 метра, тротуары выполнены с пандусами для спуска маломобильных граждан, выполнена замена малых архитектурных форм на современные на детских площадках с устройством травмобезопасного покрытия, отремонтированы контейнерные площадки, выполнена замена декоративного ограждения и многое другое.

"Напомню, изначально задача была благоустроить, прежде всего, старые районы города. Соответственно, существовало ограничение для участников проекта: не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию дома. Однако «Марафон благоустройства» вызвал у вартовчан живой интерес. Горожане хотят принимать участие в проекте, и речь идет о новых микрорайонах", - отмечал глава города Дмитрий Кощенко.

Идя навстречу пожеланиям горожан глава дал поручение службам администрации города рассмотреть вопрос сокращения срока ограничения возможности участия в благоустройстве придомовых территорий, что позволило большему количеству жителей и управляющих компаний принимать участие в проекте. И жители Нижневартовска активно используют возможности преображения территорий своих дворов. Конечно, в этом процессе серьезное значение имеет настойчивость и готовность соучаствовать в процессе самих жителей.

"Наш дом построен в 1981 году, это первая шестнадцатиэтажка Нижневартовска. Во дворе стояли только железные горка и качели. Все бетонные дорожки были разбиты, заборчики обветшали. В 2022 году мы первые подали заявку на "Марафон", - рассказывает Олеся Вихляева. И добавляет: " Обязательно будем участвовать в приемке работ. Я каждый день участвую. Жители сегодня не всегда понимают, за счёт каких средств благоустраивают двор, сколько сил надо вложить в то, чтобы добиться благоустройства. Речь идёт об очень трудоёмкой работе. И тут большая благодарность тем, кто внес большой вклад в организацию благоустройства".

Учет мнения жителей - дело для администрации, конечно, не простое и требует терпения, навыков выстраивания диалога, настойчивости и умения быть убедительным.

"Ремонт территории ведем с учетом плана, предоставленного жителями. Они являются заказчиками, поэтому все должно быть выполнено так, чтобы было комфортно им. Сделаны тротуары, обустроена территория для отдыха, заказаны малые архитектурные формы для детского городка. Территорию для него еще необходимо подготовить. Останется озеленение", - рассказывает представитель подрядчика ООО завод «ПрессПлитКам» Юрий Герасименко.

Этот подрядчик ведет благоустройство придомовой территории в 14 микрорайоне (улица Мира, 76). Данная территория, как и еще несколько, находится в ведении АО "Управляющая компания №1".

Директор АО «Управляющая компания №1» Дмитрий Дадеркин отмечает: "В этом году дворы, относящиеся к управляющей компании №1, вошли в «Марафон благоустройства». Проведено три конкурса по выбору подрядных организаций. Часть договоров уже заключили и во дворах началась работа. Это территории около домов, расположенных по адресам: улица Мира, 76, улица Ленина, 9, улица Маршала Жукова, 2-А, 2-Б и другие".

Уже состоялся конкурс по трём лотам. Первым был как раз заказ на благоустройство территории на Мира, 76. Этот двор участвует в "Инициативном бюджетировании", часть территории совместно с мэрией благоустраивает подрядчик. Здесь формируют парковку, проводят освещение позади дома и приступают к озеленению. Предусмотрено асфальтирование вдоль дома, обновление тротуаров, ограждений. Часть работ в рамках "Марафона" делает подрядчик, заключивший договор с УК №1.

Второй лот, как рассказал Дмитрий Дадеркин – территория на Жукова 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б. "Здесь пришлось повторно проводить конкурс, все работы завершим в августе – сентябре. Также будет проведено асфальтирование, тротуары, парковка, подходов к подъездам. Все тротуарные дорожки тут будут не из плитки, а асфальтированные. Кроме того, появится детская площадка с малыми архитектурными формами, парковки для машин, проезды – асфальт плюс ограждение", - рассказал директор АО «Управляющая компания №1».

Третий лот – территория по улицам Жукова 2, 2б, Ленина, 9/3. По нему частично работы прошли в 2021 году. А в рамках "Марафона" здесь сделают проезды, детскую площадку с МАФ, подходы к жилым домам, ограждение. Работы уже идут.

Жильцы всех десяти благоустраиваемых дворов, конечно, каждый день оценивают - что сделано, как продвинулись работы и, главное, ждут приятного момента их окончания, чтобы, выражаясь формальным языком, приступить к эксплуатации. Причем, в приемке работ вартовчане тоже участвуют

"Приёмка выполненных работ будет осуществляться рабочей комиссии, в состав которой включаются представители собственников МКД, общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общественной организации инвалидов города Нижневартовска, департамента ЖКХ, управляющей организации и жильцов", - рассказал И.О. заместителя директора департамента ЖКХ Владимир Сушков. Дмитрий Дадеркин также акцентирует внимание, что в приёмке работ жители участвуют. При этом, если выявляются какие-то недостатки, то акты выполненных работ утверждаются уже после их устранения.

Старшая по дому №2 по улице Жукова Любовь Васильева говорит :"Нас обязательно позовут на приёмку, чтобы мы высказались, осмотрим, чтобы всё в порядке было. Уже познакомились с мастером подрядчика".

Понятно, что примеры динамичного и позитивного благоустройства дворовых территорий мотивируют тех вартовчан, кого еще не затронули блага "Марафона благоустройства", на активные действия.

"Мы видим, что двор преображается, - рассказал житель соседнего с территориями возле домов №3 и №3-А по улице Ленина, дома по улице Менделеева Владимир Мухин, - Не скрою, немного завидуем и тоже хотим, чтобы в нашем дворе начался «марафон благоустройства». Это полезный проект, тем более для нашего третьего микрорайона, ведь он почти ровесник самому городу".

И такие пожелания у жителей Нижневартовска множатся пропорционально тому, как они видят все больше облагороженных, обновленных дворов в родном городе. А потому, не нужно быть предсказателем, чтобы прогнозировать - конкуренция в ходе "Марафона благоустройства - 2023" в столице Самотлора будет еще более активной.