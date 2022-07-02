Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден направил письма о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. Документы направлены в "определенные комитеты конгресса"

"Я предоставляю отчет о приеме республики Финляндия в Организацию Североатлантического договора", — написал Байден в сообщении на имя председателей комитетов. Аналогичный текст касается королевства Швеции.

Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в альянс новых членов, передает РИА Новости.