Пушилин: Ряд министерств ДНР возглавят приглашенные управленцы из России

Глава ДНР Денис Пушилин перевел нескольких министров в разряд заместителей с тем, чтобы руководящие кресла в кабмине заняли "опытные управленцы из России". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", заявил он.

Так, руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова. Бывший министр Михаил Кушаков станет первым заместителем министра.

Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев. Экс-главе минздрава Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя.

Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а бывший руководитель министерства Анатолий Нестеренко – его первым заместителем.

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев.

Его предшественник Алексей Рудаков остается в команде, назначение произойдет чуть позже.

Денис Курашов станет заместителем министра связи и займется вопросами цифровизации.

Приглашение в кабмин "варягов" Пушилин объяснил необходимостью "скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления, что требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств".