02 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Денис Пушилин в Кремле во время подписания указов о признании Донецкой и Луганской народных республик (2022) | Фото: kremlin.ru

Пушилин: Ряд министерств ДНР возглавят приглашенные управленцы из России

Глава ДНР Денис Пушилин перевел нескольких министров в разряд заместителей с тем, чтобы руководящие кресла в кабмине заняли "опытные управленцы из России". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", заявил он.  

Так, руководителем министерства образования и науки назначена Ольга Колударова. Бывший министр Михаил Кушаков станет первым заместителем министра.

Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев. Экс-главе минздрава Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя. 

Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а бывший руководитель министерства Анатолий Нестеренко – его первым заместителем.

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев. 

Его предшественник Алексей Рудаков остается в команде, назначение произойдет чуть позже.

Денис Курашов станет заместителем министра связи и займется вопросами цифровизации.

Приглашение в кабмин "варягов" Пушилин объяснил необходимостью "скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления, что требует наличия новых  компетенций у первых руководителей ведомств". 

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