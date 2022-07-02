02 Июля 2022
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Общество Тюменская область
(2022) | Фото: Накануне.RU

"Ростелеком" расширил зону видеонаблюдения на улицах Тобольска

Тюменская область в партнерстве с "Ростелеком" продолжает оснащать города умной системой видеонаблюдения. Накануне 163 камеры были установлены на 98 объектах Тобольска, тем самым еще больше обезопасив горожан. 

Как рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский, всего в городе насчитывается 496 антивандальных камер видеонаблюдения, способных работать круглые сутки при любых погодных условиях. 

(2022)|Фото: Накануне.RU

Основной упор сделан на дворовые территории, их въезды и выезды, местные спортивные комплексы и прочие места массового скопления людей. 

"Для реализации подобных проектов необходимы высокоскоростные каналы связи. Наша компания обладает необходимой инфраструктурой, чтобы успешно реализовать техническую часть проекта. На сегодняшний день в древней столице Сибири работает 496 камер видеонаблюдения "Ростелекома", которые фиксируют полную картину происходящего на аллеях, большом и малом гостевых туристических маршрутах города, Красной площади Кремля, в парках, скверах и других объектах с массовым пребыванием людей. Проект реализуется полностью за счет средств компании и на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры", - рассказал Барвинский.

(2022)|Фото: Накануне.RU

По словам главы Тобольска Максима Афанасьева, все камеры подключены к региональной системе "Безопасный город". Благодаря ее внедрению и системе видеонаблюдения, в последние годы процент зарегистрированных преступлений в общественных местах стабильно снизился. Круглосуточный режим работы позволяет правоохранителям оперативно реагировать на правонарушения. Более того, оборудование способно передавать изображение в формате Full HD (даже при низких температурах), имеет широкий угол обзора и защиту от пыли и влаги. Четкое изображение в режиме реального времени передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи. 

(2022)|Фото: Накануне.RU

В проекте "Безопасный город" в Тюменской области компания "Ростелеком" участвует с 2013 года. Данная практика показала, что систему видеонаблюдения можно использовать не только для контроля городских пространств, но и в коммунальном хозяйстве. Так, в Тобольске с помощью камер отслеживают качество уборки дворовых территорий, и, по словам директора центра ПАО "Ростелеком" Ленара Курманова, за три года в городе не наблюдалось инцидентов вандализма.

(2022)|Фото: Накануне.RU

Более того, камеры могут применять госучреждения, заводы, фабрики, спортивные, досуговые и коммерческие организации для отслеживания потока клиентов и наблюдения за обстановкой в онлайн-режиме.

Теги: ростелеком, видеонаблюдение



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