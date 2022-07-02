02 Июля 2022
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Армия и ВПК Крым Украина
черноморский флот большой противолодочный корабль керчь (2012) | Фото: Накануне.ru

Большой десантный корабль "Саратов" могут вернуть в строй после затопления в порту Бердянска

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который удалось поднять после затопления в порту Бердянска, могут вернуть в строй. Для этого планируется отбуксировать его на ремонт в Керчь. Подъем судна почти завершен.

Исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко отметил, что корабль в момент удара был пришвартован в порту, на его борту вспыхнул пожар.

Напомним, корабль получил повреждения в результате обстрела порта 24 марта баллистическими ракетами "Точка-У".

Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара.

Большой десантный корабль "Саратов" - корабль проекта 1171 (шифр "Тапир", по кодификации НАТО — Alligator). Стал первым в своей серии, построен в Калининграде в 1964 году под заводским номером 010. Вместе с БДК "Новочеркасск", БДК "Цезарь Куников", БДК "Орск" и другими кораблями участвовал в спецоперации. 24 марта 2022 года в 07.45 корабли при разгрузке в порту Бердянска были обстреляны украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У.

 

Теги: бдк саратов, ремонт, затопление



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