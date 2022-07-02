Социолог Грилль назвал защиту Родины подлинной задачей казачества

Защита Родины является подлинной задачей всего военного казачьего сословия, а не только отдельных отрядов. Об этом заявил социолог, публицист, общественный деятель Филипп Грилль.

Специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины длится уже больше четырех месяцев. В миссии участвуют не только российская армия и союзные силы из Донецкой и Луганской народных республик, но и добровольцы, среди которых можно отметить бойцов Ростовского казачьего отряда «Дон». Воины уже проявили себя на передовой и подтвердили репутацию защитников Родины.

Однако многие сословные общества РФ после начала СВО подверглись критике. Численность казачьих отрядов оказалось не столь впечатляющей, как ожидалось. В 2014 году, когда Киев напал на жителей Донбасса, большинство атаманов заявили о готовности направить войска на юго-восток Украины для защиты людей. Они просили официального разрешения со стороны властей. В конце февраля текущего года им представилась такая возможность, однако на фронт отправились единицы.

Социолог Филипп Грилль подчеркнул, что казачество должно играть отдельную роль в борьбе с украинскими националистами на территории Донбасса. Речь идет не только о защите мирных граждан от тирании киевского режима, но и об освобождении земель предков.

«Большая часть Луганщины и Донетчины в свое время входила в область Всевеликого войска Донского. А значит это должно стать делом чести для каждого казака — вызволить из когтей укронацизма коренные земли», — заявил общественный деятель.

Публицист добавил, что спецоперацию РФ на Украине можно назвать золотым временем для казачества. В частности, воины имеют возможность проявить традиции и силу. Он надеется, что в скором времени присутствие казаков в зоне СВО расширится.