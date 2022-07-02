В "бывшем McDonald’s" начали продавать пиво

В "бывшем McDonald’s" начали продавать пиво. В сети появились фотографии, изображающие стойки самостоятельного заказа, в меню которых теперь присутствует алкогольный продукт.

В компании, управляющей сетью ресторанов "Вкусно - и точка", открестились от алко-меню. По сообщению пресс-службы, речь идет о бывшем франчайзи американской закусочной, который не вошел в сеть "Вкусно - и точка".

"Вкусно - и точка" - это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что речь идет о франчайзи, рестораны которого расположены на вокзалах и в аэропортах.

"Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно - и точка", но также к McDonald’s: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и т. д", - добавили в компании.