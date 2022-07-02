Вратарю сборной России по хоккею грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва

Вратарю сборной России по хоккею Ивану Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В этом месяце спортсмен должен был уехать в США, где планировал играть по контракту в составе клуба "Филадельфия".

"По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ", - приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Законом предусмотрена отсрочка службы в рядах армии, а призывной возраст до 27 лет.

Федотову 25 лет. В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. Вратарь заявлял, что переезд в США запланирован на июль. В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.