Мишустин на Иннопроме проведет встречи с казахстанским коллегой. Программа визита

Глава российского Правительства Михаил Мишустин в понедельник совершит рабочую поездку в Уральский федеральный округ. В Екатеринбурге Мишустин и его казахстанский коллега, премьер-министр Алихан Смаилов примут участие в главной стратегической сессии XII Международной выставки "Иннопром-2022" "Промышленный переход: опыт лидеров", сообщили в пресс-служб Правительства.

Также запланированы переговоры глав правительств двух стран, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов рассмотрят приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.

В программе рабочей поездки также встреча председателя Правительства с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях поездки примут участие заместитель зредседателя Правительства Алексей Оверчук, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев.