Мишустин на Иннопроме проведет встречи с казахстанским коллегой. Программа визита

02 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область В России Москва
Михаил Мишустин (2022) | Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Мишустин на Иннопроме проведет встречи с казахстанским коллегой. Программа визита

Глава российского Правительства Михаил Мишустин в понедельник совершит рабочую поездку в Уральский федеральный округ. В Екатеринбурге Мишустин и его казахстанский коллега, премьер-министр Алихан Смаилов примут участие в главной стратегической сессии XII Международной выставки "Иннопром-2022" "Промышленный переход: опыт лидеров", сообщили в пресс-служб Правительства.

Также запланированы переговоры глав правительств двух стран, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

Михаил Мишустин и Алихан Смаилов рассмотрят приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.

В программе рабочей поездки также встреча председателя Правительства с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях поездки примут участие заместитель зредседателя Правительства Алексей Оверчук, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев.

Теги: михаил мишустин, иннопром, программа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети