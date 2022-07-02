02 Июля 2022
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Экономика Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Инфраструктуру "наземного метро" в Екатеринбурге оценили в 29 миллиардов

Затраты на инфраструктуру "наземного метро" Екатеринбурга оцениваются в 29 миллиардов. Проект должен объединить восемь территорий Свердловской области: Арамиль, Сысерть, Березовский, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Ревду и Екатеринбург.

По данным агентства ТАСС, которое ссылается на ответ на запрос в городскую администрацию Екатеринбурга, федеральной инициативой "Мобильный город" определена стоимость первоочередных капитальных затрат на инфраструктуру городской электрички в Екатеринбургской агломерации - более 29 млрд рублей. Общий объем финансирования проекта развития городских железнодорожных перевозок по принципу наземного метро в агломерации еще уточняется.

Коммерсант уточняет, что вопрос создания городской электрички планируют обсудить на выставке "Иннопром", которая откроется в Екатеринбурге 4 июля.

Реализацию проекта разделили на этапы. В рамках первого планируется повысить доступность проезда на электричке для населения Екатеринбурга за счет применения городского тарифа на электропоездах внутри города. А также повысить доступность для жителей агломерации за счет применения агломерационного тарифа на электропоездах.

Теги: наземное метро, городская электричка



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