В порту Бердянска подняли затонувший БДК "Саратов"

В порту Бердянска проведена операция по подъёму затонувшего БДК "Саратов". Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, корабль получил повреждения в результате обстрела порта 24 марта баллистическими ракетами "Точка-У".

Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, пишет Рогов.

Большой десантный корабль "Саратов" - корабль проекта 1171 (шифр "Тапир", по кодификации НАТО — Alligator). Стал первым в своей серии, построен в Калининграде в 1964 году под заводским номером 010. Вместе с БДК "Новочеркасск", БДК "Цезарь Куников", БДК "Орск" и другими кораблями участвовал в спецоперации. 24 марта 2022 года в 07.45 корабли при разгрузке в порту Бердянска были обстреляны украинскими войсками с помощью ракеты Точка-У.