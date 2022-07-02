02 Июля 2022
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Армия и ВПК В России Украина
(2022) | Фото: t.me/mod_russia

Минобороны впервые за долгое время показало кадры с начальником Генштаба

Минобороны впервые за долгое время показало кадры с начальником Генштаба — заместителем министра обороны РФ Валерием Герасимовым, прибывшим на позиции.

По сообщению в Telegram-канале Минобороны, Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

Генерал заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях. Работая на командных пунктах, начальник Генерального штаба ВС РФ уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск (сил).

(2022)|Фото: t.me/mod_russia

Отметим, что Герасимов долгое время не появлялся в новостной повестке Минобороны, несмотря на активную фазу спецоперации на Украине, кроме новостей о вручении наград и военном параде. На кадрах, показанных министерством, Герасимов беседует с военными на фоне замаскированной техники, а также осматривает помещение, похожее на пункт управления, где на экранах горят обнуленные таймеры, а на полу лежат ковры. Где находится это место, не указано.

Теги: минобороны, валерий герасимов, генштаб



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