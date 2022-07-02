02 Июля 2022
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Общество Украина
море корабль порт (2018) | Фото: Накануне.ru

Порядка 70 кораблей из 16 стран заблокированы в портах Украины

В украинских портах заблокированы 70 иностранных судов под флагами 16 государств, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Они находятся в портах городов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный. 

"Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооружённые силы РФ создали необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов. В Чёрном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени) - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили. В Азовском море (круглосуточно) - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря, сказал Мизинцев.

Он отметил, что детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

"Кроме того, - подчеркнул Мизинцев, - Российская Федерация способствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

Он напомнил, что в качестве шага доброй воли 30 июня с острова Змеиный выведен находившийся там гарнизон Вооружённых сил России. "Это полностью разоблачает все спекуляции Киева на тему невозможности вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря", - заявил Мизинцев.

По его словам, киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

"Украинская сторона по-прежнему уклоняется от разминирования побережья Черного моря у своих берегов, включая прибрежные акватории. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что РФ "принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей", передает Интерфакс.

Теги: корабли, порт, украина



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