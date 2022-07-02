02 Июля 2022
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Армия и ВПК За рубежом
луна полнолуние суперлуние (2019) | Фото: Накануне.ru

NASA: Китай может захватить Луну

В NASA полагают, что Китай может присвоить Луну. Такими опасениями поделился глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: "Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше", - заявил Нельсон. Он утверждал, что "космическая программа Китая является военной космической программой". "Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем", - считает глава NASA.

"Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим", - полагает Нельсон.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда китайский космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". Он проехал по поверхности естественного спутника Земли более 1 тыс. м и получил множество ценной информации, передает ТАСС.

Теги: nasa, китай, луна



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