02 Июля 2022
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Экономика
(2022) | Фото: пресс-служба &quot;Меретояханефтегаз&quot;

Bloomberg: Цены на нефть могут достичь $380 за баррель

Нефть может подорожать до 380 долларов за баррель в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. Такой прогноз дают аналитики банка JP Morgan Chase с учетом возможного значительного сокращения добычи нефти Россией в ответ на санкции Запада, сообщает агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до $190 за баррель. В качестве худшего сценария рассматривается сокращение поставок российской нефти на 5 млн баррелей в сутки. В таком случае цена на нефть может достичь $380 за баррель.

На подобный шаг, как считают аналитики, Россия может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. Сотрудники JP Morgan Chase полагают, что Москва может позволить себе подобные меры, в то время как многим другим странам будет нанесен значительный экономический ущерб, передает ТАСС.

В принятом по итогам прошедшего в ФРГ саммита G7 коммюнике лидеры Группы семи пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, "согласованный международными партнерами"

Теги: Bloomberg, JPMorgan Chase, цены на нефть, баррель



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