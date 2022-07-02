Коронавирус может вернуться этим летом, - ВОЗ

Шестая волна коронавируса может прийти в Россию этим летом. Прогноз дала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, мир все еще находится в пандемии COVID-19. "Ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно. На данный момент наблюдается увеличение случаев заболевания в некоторых странах и увеличение числа госпитализаций. Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом", - заявила Вуйнович.

По ее словам, нельзя предсказать тяжесть новых случаев COVID-19, сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенные в РФ из-за пандемии, включая масочный режим. В пресс-службе ведомства пояснили, что данное решение принято в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

Отмечается, что недельный показатель заболеваемости в стране снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях. Кроме того, почти все подтвержденные случаи заболевания короновирусом в России - 93% - протекают в легкой форме.

При этом при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.

Частично или полностью масочный режим сохранен в 13 регионах. Жесткие ограничения, которые были в период "пятой волны" коронавируса в конце зимы, остаются только в двух регионах - Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике. На Сахалине и в Коми носить маски обязательно в закрытых помещениях, в Хабаровском крае, Белгородской и Калужской областях - в медицинских и социальных учреждениях, в Архангельской, Смоленской области - в транспорте. В Хакасии маски обязаны носить люди с признаками ОРВИ или те, кто контактировал с больными коронавирусом.