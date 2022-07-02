Экстремалы со всей России собрались на открытие крупнейшего на Урале скейт-парка

Сегодня, 2 июля, в Екатеринбурге состоялся первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME, приуроченный к открытию крупнейшего скейт-парка на Урале.

Напомним, новый скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен при поддержке Русской медной компании на аллее у Дворца спорта рядом с КРК "Уралец". В нем предусмотрено зонирование для новичков и профессионалов, а безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие элементов.

Фигуры парка образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и стрит-зону с элементами скольжения. Оснащение скейт-парка подходит для тренировок и соревнований как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом трюковом и гоночном оборудовании.

На этой неделе шла активная подготовка к предстоящему мероприятию. Возле "Уральца" возвели сцену и специальные конструкции для трюков.

А сегодня открылся фестиваль, собравший лучших представителей экстремальных видов уличного спорта со всей страны. По данным организаторов, на него приехали спортсмены от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Перед началом выступлений на сцену вышел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Я рад всех приветствовать на фестивале экстремальных видов спорта, который приурочен к открытию одного из самых крупных в России скейт-парков, который очень давно ждала наша молодежь. Сегодня увеличивается количество молодежи, которая увлекается новыми спортивными дисциплинами, такими как скейтборд, ролики, велосипеды для экстремального вождения. Но для того, чтобы это было возможно, должны появляться хорошо оборудованные, безопасные и качественные объекты. И сегодня Екатеринбург может похвастать тем, что такой объект у нас появился. Я не сомневаюсь, что скейт-парк станет точкой притяжения для нашей активной молодежи. Наша молодежь – лучшая! Имея прочную связь со старшим поколением, сегодня она сможет выражать здесь себя отважными трюками. А завтра, если это понадобится, будет выражать себя отважными подвигами для защиты интересов нашей России.

Я искренне благодарю Русскую медную компанию за то, что в Екатеринбурге появился такой прекрасный современный спортивный объект, доступный всем горожанам. Ведь именно РМК за последние пять лет построила и оборудовала 18 спортивных площадок для занятий воркаутом. Я знаю, что у них очень большие планы. Поздравляю всех с этим замечательным событием", - отметил Алексей Орлов.

"Мы постарались сделать самую классную площадку для Екатеринбурга, о которой сами мечтали всю жизнь. Катайтесь, развивайтесь. Мы очень рады, что у нас все быстро это получилось. Спасибо, что пришли, давайте смотреть на уникальное шоу", - добавил автор проекта скейт-парка RCC EXTREME, главный тренер Свердловской области по BMX freestyle Андрей Белов.

По его словам, основная идея парка заключалась в том, чтобы он соответствовал международным стандартам – чтобы в нем можно было проводить соревнования вплоть до чемпионатов мира.

"Данный парк построен для всех экстремальных видов спорта – BMX, ролики, скейтборд, самокат – все, что катится. Есть отдельные зоны для прыжков, а есть для начального и среднего уровня, для подготовки спортсменов", - рассказал он.

После этого фестиваль открыл Максим Круглов – профессиональный скейтер, входящий в топ-20 мирового рейтинга, многократный победитель этапов Кубка мира и чемпионатов Европы. Спортсмен исполнил несколько трюков перед многочисленными зрителями.

Затем подключились экстремалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Нижнего Новгорода и других российских городов. Разумеется, не обошлось и без выступлений местных любителей активного образа жизни. Спортивная часть проходила в формате чемпионата в дисциплинах "BMX", "Скейтбординг" и "Самокат". Завершилась эта часть праздника захватывающим мотошоу Алексея Колесникова.

После соревнований прошла автограф-сессия со спортсменами, а вечером на сцену перед КРК "Уралец" вышел специальный гость праздника Feduk.

Как рассказал руководитель проекта RCC EXTREME Евгений Звездников, идея создания парка зародилась с памятника воинам-спортсменам – участникам Великой Отечественной войны, расположенном на аллее у КРК "Уралец".

"Здесь каждый год собираются ребята, катаются на самокатах и скейтах, и так или иначе его разрушают. В свое время, в 2019 году, Академия единоборств РМК взяла под шефство данный памятник и каждое 9 мая его ремонтировали. Тут недавно побывал Игорь Алтушкин (председатель совета директоров РМК, - прим.) и сказал: отреставрируйте памятник и сделайте парк для ребят, чтобы они катались и занимались спортом. Буквально за месяц мы реализовали этот проект, и сейчас он перед вами. Каждый парк по-своему уникален, но этот парк – один из самых крупных в России", - отметил Звездников.

По его словам, парк абсолютно бесплатный. Он будет доступен для всех желающих примерно с 6 июля – когда разберут сцену и другие конструкции. Будут предусмотрены зона безопасности, охрана и видеонаблюдение.