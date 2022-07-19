19 Июля 2022
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Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси. (2022) | Фото: пресс-служба Кремля

Путин: Надо навсегда покончить с террористами в Сирии

В Тегеране начался трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов астанинского процесса – в целях урегулирования ситуации в Сирии. В переговорах участвуют лидеры России, Ирана и Турции.

Перед началом саммита президент России Владимир Путин заявил: "Надо навсегда покончить с террористами в Сирии". Не менее радикально был настроен президент Ирана Ибрахим Раиси: "Необходимо, чтобы США как можно скорее покинули Сирию и весь регион".

Путин также отметил, что "работа России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии является в целом результативной". И пригласил коллег провести следующий саммит в России.

Теги: переговоры, сирия, владимир путин



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