Путин: Надо навсегда покончить с террористами в Сирии

В Тегеране начался трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов астанинского процесса – в целях урегулирования ситуации в Сирии. В переговорах участвуют лидеры России, Ирана и Турции.

Перед началом саммита президент России Владимир Путин заявил: "Надо навсегда покончить с террористами в Сирии". Не менее радикально был настроен президент Ирана Ибрахим Раиси: "Необходимо, чтобы США как можно скорее покинули Сирию и весь регион".

Путин также отметил, что "работа России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии является в целом результативной". И пригласил коллег провести следующий саммит в России.