В России предложили импортозаместить мясо мукой из сверчков

В России предложили производить продукты с пищевой добавкой из сверчков в рамках импортозамещения. Компания-производитель сверчковой муки полагает, что высокое содержание белка в добавке позволит ей конкурировать с мясом.

Кормовых сверчков разводят в Чеховском районе Подмосковья. Фермеры рассказывают, что сверчков сначала усыпляют, а потом перемалывают в муку. Это происходит после того, как насекомые отложат яйца в торфянице.

"Нам нужно, чтобы Роспотребнадзор вместе с Минсельхозом обратили внимание на эту отрасль как на потенциально выгодную для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона", - цитирует радио "Говорит Москва" главу компании, производящей пищевые добавки из сверчков.