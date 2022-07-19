Авен и Фридман не получали украинское гражданство – Альфа-групп

В пресс-службе Альфа-групп опровергли информацию о получении украинского гражданства основателями компании, миллиардерами Петром Авеном и Михаилом Фридманом.

Ранее стало известно, что британские власти смягчают санкции в отношении этих двух бизнесменов. Это породило слухи о возможной сделке и спорах о предмете торга. Например, ряд анонимных Telegram-каналов сообщил, что бизнесмены, якобы, договорились о перерегистрации бизнесов на Украине, получении украинского гражданства и весомых благотворительных взносах в бюджет Украины (также была версия о прямом финансировании ВСУ).

"Михаил Фридман и Петр Авен не получали украинского гражданства и не обращались за его получением. Опубликованная некоторыми ТГ-каналами информация о получении ими украинского гражданства - очередная клевета и фейк. Представители Альфа-групп рассматривают возможность обратиться в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело по факту клеветы", - цитирует "Подъем" комментарий пресс-службы компании.