Путин не обсуждал с руководством Ирана вопрос поставок беспилотников

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидерами Ирана – президентом Ибрахимом Раиси и верховным руководителем и духовным лидером аятоллой Али Хаменеи – не обсуждал вопрос поставок беспилотников в РФ, передает РИА Новости со ссылкой на помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова.

Ранее ряд СМИ сообщал о намерении Москвы закупить иранские беспилотники. Комментируя эти слухи, представители Вашингтона и Брюсселя отмечали, что такая сделка в случае ее заключения будет иметь санкционные последствия для обоих участников.