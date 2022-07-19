Эрдоган: Россия в переговорах по украинскому зерну заняла положительную и конструктивную позицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвалил усилия Москвы в четырехсторонних переговорах (Турция, Россия, Украина, ООН) по поводу вывоза украинского зерна.

"В ходе последних стамбульских переговоров по зерну позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной", - отметил Эрдоган во время встречи с российским коллегой в Тегеране.

Сам Владимир Путин тоже в начале встречи поблагодарил турков за посредничество в урегулировании вопроса.

Также российский лидер отметил и прогресс в двусторонних отношениях двух стран: "Отношения России и Турции развиваются, несмотря ни на что, растёт товарооборот, причём очень значительными темпами".