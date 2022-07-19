Газпромбанк ввел комиссии за входящие SWIFT-платежи и обслуживание валютных счетов

Государственный Газпромбанк ввел комиссии за входящие SWIFT-переводы и за обслуживание валютных счетов в долларах и евро, передает Frank Media.

Плата за обслуживание валютных счетов будет взиматься в размере 3% от суммы зачисления. Минимальная комиссия составляет 12 тыс. руб., максимальная – 60 тыс. руб.

Ранее Газпромбанк повысил комиссии (с 1% до 3%) за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физлиц.

Газпромбанк остается единственным госбанком, который еще может проводить валютные переводы по России и за рубеж.