Не все вопросы на тему вывоза зерна из черноморских портов еще решены, но уже хорошо, что есть движение - Путин

Президент России Владимир Путин проводит встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

Переговоры российский лидер начал с благодарности за посредничество в решении вопроса с вывозом украинского зерна.

"Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что есть, уже хорошо", - отметил Путин.

Ранее сообщалось, что вопрос вывоза украинского зерна станет одним из ключевых на переговорах Путина и Эрдогана.

Отметим, что Турция посредничает как заинтересованная сторона: она готова выкупить украинское зерно и перепродать и транспортировать его дальше по миру.

Между тем, Путин уже провел в Тегеране переговоры с лидерами Ирана: президентом Сейедом Эбрахимом Раиси и верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.