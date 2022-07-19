19 Июля 2022
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Коллаж, газ, газопровод, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

Газопровод "Северный поток" возобновит работу в соответствии с графиком

На газопроводе "Северный поток" началась подготовка к возобновлению работы. По плану прокачка газа в Европу должна возобновиться после плановых профилактических и ремонтных работ 21 июля.

Ранее представители ЕС и отдельных стран Европы высказывали опасения на счет того, что Россия возобновит работу "Северного потока". Теперь высказывается мнение о том, что прокачка возобновится, но не в полном объеме – всего около 160 млн кубометров в сутки. При этом в "Газпроме" не давали никаких комментариев по этому поводу.

В середине июля "Газпром" сообщил о снижении объемов газа, поставляемых в Европу. Причиной стали неисправности на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти.

Теги: северный поток, газопровод, европа



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