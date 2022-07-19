СМИ: В базовой комплектации новой Lada Vesta не будет мультимедийной системы

В сети появились изображения, предположительно, обновленного салона Lada Vesta. Макеты были опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Некоторые детали совпадают с теми, которые ранее были замечены как на патентах, так и на шпионских фотографиях, пишет Auto.RU.

Салон представлен в трех комплектациях.

Одно из немногочисленных отличий комплектаций – наличие или отсутствие мультимедийной системы. В предположительно базовом варианте системы вообще нет. Во втором имеется компактный сенсорный экран, в расширенной комплектации заметен большой вертикальный дисплей. Эта версия может получить еще и цифровую панель приборов, а у двух остальных указатели будут стандартные аналоговые.

Среди прочих отличий — рычаг коробки передач (по всей видимости, механической коробкой планируется оснащать только самые доступные версии), дополнительные блоки управления на центральной консоли и разные способы отделки интерьера.

Пока сроки начала производства Lada Vesta NG не озвучиваются – как и ее цена.