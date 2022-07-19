В Пермском крае закрыли для посещения природный заповедник "Вишерский"

В Пермском крае закрыли для посещения природный заповедник "Вишерский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника.

Решение о запрете посещения было принято из-за высокой пожарной опасности лесов.

"В связи с установлением на территории Красновишерского муниципального района высокого класса пожарной опасности, территория заповедника закрыта для посещения туристами с понедельника, 18 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, особый противопожарный режим ввели на территории лесов в Пермском крае до 10 сентября. Постановление об этом опубликовали на сайте правительства региона.