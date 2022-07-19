В аэропорту Челябинска задержали пьяного мужчину за дебош в самолете

В аэропорту Челябинска пьяного мужчину задержали за дебош в самолете, прилетевшего из Новосибирска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, наряд транспортной полиции вызвали к борту приземлившегося воздушного судна из-за нетрезвого пассажира. Житель Сибая во время перелета нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал.

Мужчину доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нарушителя составлен административный протокол.