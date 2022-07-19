19 Июля 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков прокомментировал планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым

В Кремле прокомментировали заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции.

"Ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал нанести удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление,назвал Данилова "упоротым украинским начальником".

Теги: песков, крым, чф, гаврилов



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