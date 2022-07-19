Самолет авиакомпании "UTair" из-за неисправности был вынужден вернуться в аэропорт вылета

Сегодня ночью самолет авиакомпании "UTair" не смог завершить рейс в Когалым и был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Самолет вылетел из столичного аэропорта, но через некоторое время командир судна сообщил о неисправности.

"При полете по маршруту, в районе РАНТО Ф330, доклад КВС о проблеме с левым электрогенератором. Решение КВС о возврате на аэродром вылета Москва (Внуково). Посадка в 03.08 благополучно", — говорится в сообщении.