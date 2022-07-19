Мэрия Екатеринбурга перенесла "День города" с Плотинки к Драмтеатру

Администрация Екатеринбурга приняла решение перенести празднование Дня города с Плотинки на площадь у Драмтеатра. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день на Плотинке проводятся ремонтные работы и строители не спеют все закончить к 20 августа. В связи с этим, основные мероприятия пройдут у Свердловского академического театра драмы. Там же состоится и главный концерт, на котором для горожан выступит Александр Маршал.

Напомним, что в 2023 году Екатеринбург отметит свой 300-летний юбилей. К этому времени власти города планируют завершить благоустройство территории плотины, которой осталось всего 58 лет.