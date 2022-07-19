В России появится федеральный реестр недостроев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра долгостроев. Это поможет скоординировать и ускорить работу по их ликвидации, сообщает министерство строительства и ЖКХ РФ.

"Сегодня Минстрой России проводит комплексные мероприятия для системного решения вопроса с недостроями. Благодаря изменению нормативно-правовых актов в дальнейшем мы сможем создать единый реестр незавершенных объектов с подробными техническими характеристиками каждого строения, финансовыми и целевыми показателями. Полученные данные позволят оценить необходимые вложения, предусмотреть финансирование, а также синхронизировать работу с уже действующими госпрограммами и формируемой на ближайшие пять лет федеральной адресной инвестиционной программой, приоритетными для формирования которой являются объекты незавершенного строительства", - сказал глава министерства Ирек Файзуллин.

Включению в реестр подлежат все объекты, находящиеся в собственности РФ и её субъектов, муниципальных образований, акционерных обществ и государственных корпораций, а также компаний, строительство или реконструкция которых осуществлялось с использованием средств федерального бюджета как с момента принятия данного постановления, так и до его принятия.