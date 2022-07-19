19 Июля 2022
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Политика За рубежом
Момент нападения на российского посла в Варшаве 9 мая (2022) | Фото: iz.ru / скриншот с видео

В Польше возбудили уголовное дело из-за нападения на российского посла 9 мая

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о нападении на посла России Сергея Андреева 9 мая.

"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", – сообщил Андреев РИА Новости.

Напомним, в День Победы на российского посла в Польше Сергея Андреева напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Дипломата облили красным сиропом. В МИД РФ после нападения заявили, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Сам Андреев допустил, что подготовка к нападению на него координировалась спецслужбами Польши.

Теги: польша, посол рф, нападение



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