В Польше возбудили уголовное дело из-за нападения на российского посла 9 мая

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о нападении на посла России Сергея Андреева 9 мая.

"Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело", – сообщил Андреев РИА Новости.

Напомним, в День Победы на российского посла в Польше Сергея Андреева напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Дипломата облили красным сиропом. В МИД РФ после нападения заявили, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Сам Андреев допустил, что подготовка к нападению на него координировалась спецслужбами Польши.