19 Июля 2022
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Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на два месяца перекрою движение по Столярному переулку

В Октябрьском районе Екатеринбурга на два месяца перекроют движение транспорта по переулку Столярный. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с 16 августа по 16 октября "Специализированного застройщика "АТЛАС Для Тебя" будет обустраивать на участке наружные сети дождевой канализации.

Строители также продлили на месяц работы по улице Счастливая в микрорайоне Солнечный. До 21 августа ООО "ГУДСР" продолжит производить дорожные работы на участке от улицы Лучистой до дома № 2 на улице Лучистой, до 21 августа 2022 года. В ближайшее время в зоне перекрытия установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним, что заранее спланировать свой маршрут автолюбители и пешеходы могут с помощью информационной карты, где содержится актуальная информация обо всех дорожных работах и перекрытиях.

Теги: Столярный, Счастливая, Солнечный, Екатеринбург, перекрытие



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