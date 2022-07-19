В Екатеринбурге на два месяца перекрою движение по Столярному переулку

В Октябрьском районе Екатеринбурга на два месяца перекроют движение транспорта по переулку Столярный. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с 16 августа по 16 октября "Специализированного застройщика "АТЛАС Для Тебя" будет обустраивать на участке наружные сети дождевой канализации.

Строители также продлили на месяц работы по улице Счастливая в микрорайоне Солнечный. До 21 августа ООО "ГУДСР" продолжит производить дорожные работы на участке от улицы Лучистой до дома № 2 на улице Лучистой, до 21 августа 2022 года. В ближайшее время в зоне перекрытия установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним, что заранее спланировать свой маршрут автолюбители и пешеходы могут с помощью информационной карты, где содержится актуальная информация обо всех дорожных работах и перекрытиях.