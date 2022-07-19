В Челябинске оштрафовали женщину, ребенок которой отравился наркотическими парами

В Челябинске мать годовалой девочки, отравившейся парами наркотического вещества, который употреблял сожитель женщины, оштрафовали на 500 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также решается вопрос о лишении матери родительских прав.

В отношении сожителя матери решается вопрос о привлечении его к ответственности за употребление наркотиков, в настоящее время проводится соответствующая экспертиза.

Ребенок после отравления находился в реанимации. Сейчас девочка проходит реабилитацию в медицинском учреждении.