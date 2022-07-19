Россия готова оказать максимум усилий, чтобы зерно из Украины попало на мировой рынок - Песков

Переговоры по украинскому зерну продолжатся в самое ближайшее время, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия готова оказать максимум усилий, чтобы зерно из Украины попало на мировой рынок", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее сообщалось, что тему вывоза украинского зерна сегодня в Тегеране могут обсудить Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.