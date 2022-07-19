19 Июля 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Большесосновский районный суд Пермского края приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима ранее несудимого жителя села Частые, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осужденный ограбил ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление было совершено в апреле. Мужчина ночью влез в дом ветерана и потребовал от него деньги, зная, что тот не сможет оказать сопротивление. Пожилой человек отдал грабителю все свои накопления - 32 тыс. руб. Злоумышленник скрылся с деньгами, но был оперативно задержан полицейскими. Деньги вернули ветерану в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: ветеран, ограбление



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