В Прикамье ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Большесосновский районный суд Пермского края приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима ранее несудимого жителя села Частые, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осужденный ограбил ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление было совершено в апреле. Мужчина ночью влез в дом ветерана и потребовал от него деньги, зная, что тот не сможет оказать сопротивление. Пожилой человек отдал грабителю все свои накопления - 32 тыс. руб. Злоумышленник скрылся с деньгами, но был оперативно задержан полицейскими. Деньги вернули ветерану в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.