19 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Тур де Шарташ (2018) | Фото: Накануне.RU

Улицы Екатеринбурга перекроют на два дня для велозаезда и марафона "Европа – Азия"

6 и 7 августа в Екатеринбурге перекроют часть улиц для проведения велозаезда и марафона "Европа – Азия". Согласно расписанию организаторов, в первый день пройдут соревнования для велосипедистов в рамках празднования Дня строителя. Во второй горожан ожидает забег по историческому центру города.

6 августа с 07.30 по 11.00 движение транспорта будет перекрыто по улицам:

  • Якова Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко),
  • Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской),
  • Первомайская (от Карла Либкнехта до Царской),
  • Царская (от Первомайской до Николая Никонова),
  • Николая Никонова (от Царской до Якова Свердлова).

В 10.30 и до 12.00 также будет перекрыта улица Свердлова (от Шевченко до Азина).

7 августа движение транспорта перекроют с 6.00 до 15.00 на следующих участках:

  • По улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, а также по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до переулка Химиков;

С 08.00 до 11.00:

  • По улице 8 Марта (от переулка Химиков до проспекта Ленина); по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мира); по улице Мира (от Малышева до Первомайской); по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева) и по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина);

С 08.00 до 15.00:

  • По проспекту Ленина (от улицы Репина до 8 Марта); по улице Репина (от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева); по нечетной стороне улицы Татищева (от Репина до Пирогова); по улице Пирогова (от Татищева до Крауля); по улице Крауля (от Пирогова до Мельникова); по улице Мельникова (от Крауля до Репина); по улице Репина (от Мельникова до Металлургов); по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург).

Также с 6.00 6 августа по 16. 7 августа дорога будет перекрыта по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;

Теги: велозаезд, Екатеринбург, "Европа – Азия"



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