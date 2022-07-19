Улицы Екатеринбурга перекроют на два дня для велозаезда и марафона "Европа – Азия"
6 и 7 августа в Екатеринбурге перекроют часть улиц для проведения велозаезда и марафона "Европа – Азия". Согласно расписанию организаторов, в первый день пройдут соревнования для велосипедистов в рамках празднования Дня строителя. Во второй горожан ожидает забег по историческому центру города.
6 августа с 07.30 по 11.00 движение транспорта будет перекрыто по улицам:
- Якова Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко),
- Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской),
- Первомайская (от Карла Либкнехта до Царской),
- Царская (от Первомайской до Николая Никонова),
- Николая Никонова (от Царской до Якова Свердлова).
В 10.30 и до 12.00 также будет перекрыта улица Свердлова (от Шевченко до Азина).
7 августа движение транспорта перекроют с 6.00 до 15.00 на следующих участках:
- По улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, а также по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до переулка Химиков;
С 08.00 до 11.00:
- По улице 8 Марта (от переулка Химиков до проспекта Ленина); по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мира); по улице Мира (от Малышева до Первомайской); по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева) и по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина);
С 08.00 до 15.00:
- По проспекту Ленина (от улицы Репина до 8 Марта); по улице Репина (от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева); по нечетной стороне улицы Татищева (от Репина до Пирогова); по улице Пирогова (от Татищева до Крауля); по улице Крауля (от Пирогова до Мельникова); по улице Мельникова (от Крауля до Репина); по улице Репина (от Мельникова до Металлургов); по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург).
Также с 6.00 6 августа по 16. 7 августа дорога будет перекрыта по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;