Улицы Екатеринбурга перекроют на два дня для велозаезда и марафона "Европа – Азия"

6 и 7 августа в Екатеринбурге перекроют часть улиц для проведения велозаезда и марафона "Европа – Азия". Согласно расписанию организаторов, в первый день пройдут соревнования для велосипедистов в рамках празднования Дня строителя. Во второй горожан ожидает забег по историческому центру города.

6 августа с 07.30 по 11.00 движение транспорта будет перекрыто по улицам:

Якова Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко),

Карла Либкнехта (от Шевченко до Первомайской),

Первомайская (от Карла Либкнехта до Царской),

Царская (от Первомайской до Николая Никонова),

Николая Никонова (от Царской до Якова Свердлова).

В 10.30 и до 12.00 также будет перекрыта улица Свердлова (от Шевченко до Азина).

7 августа движение транспорта перекроют с 6.00 до 15.00 на следующих участках:

По улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, а также по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до переулка Химиков;

С 08.00 до 11.00:

По улице 8 Марта (от переулка Химиков до проспекта Ленина); по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мира); по улице Мира (от Малышева до Первомайской); по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева) и по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина);

С 08.00 до 15.00:

По проспекту Ленина (от улицы Репина до 8 Марта); по улице Репина (от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева); по нечетной стороне улицы Татищева (от Репина до Пирогова); по улице Пирогова (от Татищева до Крауля); по улице Крауля (от Пирогова до Мельникова); по улице Мельникова (от Крауля до Репина); по улице Репина (от Мельникова до Металлургов); по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург).

Также с 6.00 6 августа по 16. 7 августа дорога будет перекрыта по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;