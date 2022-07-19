Великобритания смягчила санкции в отношении российского бизнесмена Петра Авена - Bloomberg

Лондонский суд смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского бизнесмена Петра Авена "в части содержания недвижимости и базовых бытовых потребностей", сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что ряд российских миллиардеров, в том числе Роман Абрамович, Петр Авен и его бизнес-партнер Михаил Фридман подали иски в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Иски были поданы к Совету ЕС, который ввел против них санкции.

По данным Forbes, в мае аналогичные иски подали госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава Игорь Шувалов, бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин и другие лица, попавшие в санкционный список. Правда, Шувалову едва ли стоит ждать смягчения санкций, а вот в отношении Авена, находящегося в Лондоне, это сработало.

В марте, спустя месяц после начала военной спецоперации РФ на Украине, совладелец Альфа-банка Авен дал интервью, в котором жаловался на санкции в отношении себя. Он скорбел по поводу нехватки денег на "бытовые нужды". Например, не на что было нанять шофера. "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — сказал Авен в интервью Financial Times.