ВОЗ констатировала новую волну коронавируса в Европе

Число новых случаев COVID-19 в Европе за последние шесть недель утроилось. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает принять меры - вакцинироваться и носить маски.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о новой волне COVID-19, вызванной подвариантами "омикрон"-штамма коронавируса.

Он заявил, что на прошлой неделе в Европейском регионе было зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Клюге также выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "Кентавр". Также отмечается кратное увеличение заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди россиян.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала регионы возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом, а также активизировать вакцинацию и ревакцинацию населения.